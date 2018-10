Settimana cruciale sul fronte politico-finanziario

Si apre in mattinata il Consiglio grande e generale che dovrà prendere atto delle dimissioni di Simone Celli da Segretario alle Finanze e l'ingresso a Palazzo Begni di Eva Guidi. Grande attesa per il Comma Comunicazioni, che vedrà il Segretario agli interni riferire sulla missione agli Annual Meetings del Fondo Monetario.



Sarà una sessione che promette scintille, anche alla luce delle ordinanze del Commissario della Legge Morsiani. Sullo sfondo, l'importante decisione sui Crediti Delta, in attesa della convocazione della Commissione Finanze che dovrà esprimersi sulla vendita. Nel pomeriggio si riunirà il Comitato per il Credito e il Risparmio, per la prima volta aperto alle opposizioni. Sarà presente anche Banca Centrale.

Tornando ai lavori Consiliari, arrivano in seconda lettura le leggi sulla dirigenza medica, la frode sportiva e il progetto di iniziativa popolare sulle unioni civili.



MF