Accordo di associazione con l'Ue: in corso a Bruxelles una tornata negoziale

In corso a Bruxelles da ieri una tornata negoziale sull'accordo di associazione tra San Marino e l'Unione Europea. La delegazione sammarinese è guidata dall'ambasciatore Antonella Benedettini. Tra i temi oggetto degli incontri, che proseguiranno con una fitta agenda fino a giovedì 25, le telecomunicazioni, la politica commerciale, i diritti d'autore e la libera circolazione delle persone.



Il Segretario di Stato agli Affari Esteri Nicola Renzi, che di solito partecipa attivamente alle tornate negoziali a Bruxelles, in questa occasione è rimasto a San Marino, vista la concomitanza con la sessione del Consiglio Grande Generale. Intervenendo ieri in aula ha anticipato che con tutta probabilità in novembre si recherà in visita a San Marino l'alto funzionario del Servizio Europeo di Azione Esterna Thomas Mayr-Harting. La chiusura dell'Accordo di Associazione con l'Ue è attesa entro il 2019 e il testo potrebbe anche essere sottoposto a referendum.



l.s.