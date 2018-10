PDCS: interpretazione "distorta" della Patrimoniale da parte del Governo

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinesedefinisce “distorta”, da parte dell'Esecutivo, l'interpretazione della Legge che istituisce l'imposta straordinaria sui patrimoni; e chiede al nuovo Segretario di Stato alle Finanze di porvi rimedio. Viene innanzitutto citata la Circolare applicativa della Segreteria Finanze del 17 settembre, che integra l'Allegato A del Decreto Delegato “con l'imponibilità della previdenza integrativa; senza che la Legge – si precisa in una nota – lo preveda”. La DC ritiene inaccettabile che il Governo assimili “le quote dei fondi pensione, ai fondi comuni d'investimento e alle polizze assicurative”; sottolineando la “forte rilevanza sociale” della previdenza integrativa. Dito puntato anche contro la Lettera Circolare, “non firmata”, del 3 ottobre, con la quale l'Ufficio Tributario precisa come – tra le attività finanziarie – si intendano “ricomprese le quote in società di capitali e di persone estere”. “Chi ha stilato la Circolare – si legge nel comunicato – sembra non conoscere la differenza tra azioni e quote”, che “non rientrano nella categoria dei titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali”.