Comitati promotori: “Accolti due referendum su tre”

Manca l'ufficialità, si attendono le motivazioni

Notizie che si rincorrono a Palazzo sul pronunciamento del Collegio dei Garanti in merito all'ammissibilità dei tre referendum, per cui parrebbero ammessi quello relativo al mantenimento della rete pubblica in gestione all'AASS e quello per vietare la conversione del credito d'imposta in debito pubblico. Non accolto, invece, quello relativo alla modifica del sistema elettorale. Manca chiaramente ancora l'ufficialità e, soprattutto, le parti attendono di conoscere le motivazioni perché, spiegano, il mancato accoglimento potrebbe non comportare uno stop totale alla richiesta di cambiamento al sistema elettorale.



AS