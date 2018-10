Psd: insediato il nuovo Comitato interno

Si è insediato ieri sera il nuovo Comitato interno al PSD, che avrà il compito di supportare l’attività della Segretaria Politica del Partito e di adoperarsi per l’organizzazione della prossima Assemblea Congressuale. In una nota, il Psd spiega che nel mese di novembre individuerà il nuovo Segretario Politico e si adopererà per la sostituzione dei membri dimissionari nei vari organismi. Intanto ha avviato gli incontri con le forze politiche di maggioranza e opposizione a iniziare dal Partito Socialista