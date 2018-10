RF su sfiducia a Renzi: "L'opposizione perde i pezzi"

Repubblica Futura torna sulla mozione di sfiducia al segretario Renzi, presentata in Aula ieri dalle opposizioni, per non essersi apertamente espresso in difesa della magistratura.



Per RF si è trattato di “un nuovo esempio di una strategia politica finalizzata solo allo scontro e alla mistificazione e di una falsità nel merito”, ma su tutto evidenzia il dato politico: “Al momento della votazione, dalle opposizioni sono mancati 6 voti – 1 astenuto e 5 assenti”. Segnale, per RF di come “anche nell'opposizione qualcuno sia stanco – scrive – del teatrino della politica e dello sciacallaggio gratuito e magari preferirebbe parlare del futuro del Paese”.