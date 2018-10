Naturalizzazione: 16 nuovi cittadini hanno giurato fedeltà alla Repubblica di San Marino

Sugli antichi Statuti, nel corso di una solenne cerimonia a Palazzo Pubblico, in 16 - uno era assente – questa mattina hanno giurato fedeltà alla Repubblica di San Marino al cospetto dei Capitani Reggenti, Mirco Tomassoni e Luca Santolini. Introdotti dal Segretario di Stato per gli Affari Interni, Guerrino Zanotti, sono i nuovi cittadini sammarinesi per naturalizzazione. Nel gruppo - per la maggior parte italiani d'origine - figurano tra gli altri anche due albanesi – madre e figlia –, una polacca, una nigeriana, una rumena e una sudamericana.



Per tutti ora la scelta di una cittadinanza consapevole. Dai Capi di Stato un caloroso benvenuto, “certi – hanno detto – che saprete essere gelosi custodi degli ideali e dei valori propri di una comunità che con orgoglio e fierezza ha difeso, sopra ogni altra cosa, la propria autonomia e le sue tradizioni”.