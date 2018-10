Banche: Segreteria alle Finanze richiama tutti a responsabilità e rassicura sulla solidità del settore

Nel dibattito politico acceso di queste ore, incentrato soprattutto sulla questione Npl, interviene la Segreteria di Stato alla Finanze con una nota in cui richiama tutte le parti politiche e sociali alla responsabilità, per salvaguardare il settore bancario e finanziario. La Segreteria fa riferimento a una situazione di "solidità che notizie a volte distorte e tendenti al disfattismo rischiano di mettere in dubbio", creando incertezza nel sistema. Il Governo parla di una "indispensabile sinergia con Banca centrale" per portare a termine il consolidamento e il rilancio del settore. Nel comunicato la rassicurazione a depositanti e risparmiatori e l'invito ad avere fiducia nella serietà delle istituzioni bancarie del Paese. Dopo il consolidamento, spiega la Segreteria di Stato, "emergeranno banche più forti, solide e più efficienti".



Leggi il comunicato integrale