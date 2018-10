Crediti Delta: lunedì caldo tra Commissione Finanze e sit-in di Dim



Quella di domani si preannuncia una giornata particolarmente calda. Cresce l'attesa per la Commissione Finanze chiamata ad esprimere un parere tecnico sulla questione della vendita dei crediti Delta. Prevista l'audizione in seduta segreta dei vertici di Cassa di Risparmio.



Ieri, in conferenza stampa, i commissari di maggioranza hanno già anticipato che la settima relazione, quella elaborata dalla società inglese Aram Capital, da una prima lettura, confermerebbe le risultanze di quelle precedenti. Se verrà appurato che la procedura d'asta è stata corretta e che il prezzo è congruo, - ha detto il capogruppo di RF, Roberto Giorgetti - riteniamo che la decisione giusta sia vendere”.



Di tutt'altro avviso Dim che chiama alla piazza cittadini, forze politiche, associazioni di categoria e sindacati per dire no a quella che definiscono una svendita, alla luce dell'ordinanza Morsiani, in cui - rimarcano Rete ed Mdsi - emergono ipotesi di reato per "amministrazione infedele" riguardo anche alla gestione dell'operazione Delta e alla approvazione del bilancio liquidatorio di Cassa da -534 milioni”.



Alle 17 si riunirà quindi il Consiglio Grande e Generale che ripartirà dal bilancio. Chiuso il comma si passerà alla votazione.