Npl Delta, Pdcs: “Legami indiretti tra Aram Capital e Gruppo Cerberus?”

A poche ore dalla Commissione Finanze, cruciale per sciogliere il nodo crediti Delta, interviene il Partito Democratico Cristiano Sammarinese parlando di “svendita al gruppo Cerberus, per la cifra di 109 milioni di euro, che avrà notevoli effetti negativi sul bilancio dello Stato, per i prossimi vent’anni”.



Il Pdcs torna sull'incarico affidato ad Aram Capital Limited per svolgere l'analisi: “Purtroppo, le poche notizie che emergono su Aram Capital – scrivono - riguardano l’assistenza che questa piccola società inglese (riconducibile a persona fisica italiana), ha svolto in favore di Creval (Credito Valtellinese) nella cessione di un portafoglio NPL. A questo si aggiunge che Creval, nel 2014, - aggiunge la Dc - sembra abbia siglato un accordo con Cerved, per lo sviluppo di un’alleanza strategica nella gestione dei crediti non performing e quindi, indirettamente, con lo stesso soggetto vincitore del bando di acquisto dei crediti Delta, ossia la società Cerberus. La società Cerved, infatti, opera in stretta collaborazione col gruppo Cerberus.



Se questo fosse vero, - osserva il Pdcs - emergerebbe un conflitto d’interessi non palesato, in quanto lo stesso soggetto che in pochi giorni ha redatto la perizia, ha assistito o continua ad assistere il gruppo che acquisterà i crediti Delta.



La Dc annuncia quindi che domani “depositerà in Commissione Finanze, per il tramite dei propri rappresentanti, un documento in cui si analizza punto su punto i motivi per esprimere la contrarietà a questa cessione che, se compiuta, causerà un danno enorme alle future generazione di sammarinesi”.



"Il futuro di centinaia di milioni regalati a un soggetto esterno alla Repubblica – concludono - è in mano a 10 Consiglieri di maggioranza che, se dovessero autorizzare tale atto, saranno direttamente responsabili delle suddette conseguenze".