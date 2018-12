PSD incontra Civico: "Preoccupazione per il clima di scontro"

Ancora consultazioni, dopo l'assemblea congressuale, per il Partito dei Socialisti e Democratici, che oggi ha incontrato Civico10. Espressa preoccupazione per il clima di scontro – "che dalla politica si allarga alle forze sociali e anche agli origani istituzionali" – espressa dal PSD che richiama “modalità di confronto più condivise in un momento di crisi economica e di riforme urgenti”. Una preoccupazione condivisa da Civico10 – dice ancora il PSD – che da tempo chiede “un cambio di passo che coinvolga però anche l'atteggiamento delle opposizioni”. Occhi puntati, poi, su Banca Centrale: entrambe le forze politiche – dice il PSD – sostengono “il lavoro maggiormente condiviso dell'attuale dirigenza sui cui c'è motivata fiducia”, nella convinzione che il “Paese non possa permettersi ulteriori defenestrazioni o lotte con e da Banca Centrale”.



