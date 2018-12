Psd incontra Res, riparte il dialogo dopo l'uscita di Riccardi

Ancora incontri post Assemblea congressuale per il Partito dei Socialisti e dei Democratici, per la prima volta al tavolo con "Riforme e Sviluppo" e in particolare con Dalibor Riccardi, dopo la sua uscita dal PSD. Nessun elemento ostativo e contrasti che impediscano la ripresa del dialogo – hanno evidenziato entrambe le forze politiche – nell'invito reciproco ad un lavoro comune. Emerge una sensibilità comune e un ragionamento condiviso, spiega il segretario PSD Gerardo Giovagnoli: “Se si vuole ricostruire una compagine a sinistra, si deve partire non dalle sigle o dai contenitori, ma dai progetti concreti che identifichino la sinistra e che rappresentino una soluzioni ai problemi del Paese".