Pensioni, Ps attacca il Segretario Santi: "Stomachevole affermare che il tempo dei diritti acquisiti è finito"

Critiche del Partito socialista alle recenti affermazioni del segretario di Stato Franco Santi in tema di riforma delle pensioni. "Affermare con disincanto che il tempo dei diritti acquisiti è finito è stomachevole", attacca il Ps che parla di una strada intrapresa pericolosa. In un'intervista a Rtv, in tema di cambiamenti in cantiere per il settore previdenziale, il Segretario di Stato aveva dichiarato quanto il sistema, con le dinamiche attuali, non sia sostenibile. Per i socialisti, invece, il problema è la mancanza di norme per le politiche sociali in grado di sostenere una riforma. La pensione, prosegue il partito di opposizione, rappresenta "l'unico vero ammortizzatore sociale" per una fascia di popolazione sammarinese.



