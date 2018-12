La Segreteria Industria annuncia semplificazioni nel rapporto tra imprese e Pa

Zafferani: "Verrà superato il concetto che ad una società per operare serve una licenza. Quando una società nasce potrà subito lavorare"

Nel 2018 è aumentata l'occupazione ed è diminuita la disoccupazione dice il Segretario al Lavoro e Industria Andrea Zafferani che nel 2019 punta a semplificare ulteriormente la burocrazia.



6-700 occupati in più e 83 disoccupati in meno a fine anno San Marino. Lo ha riferito il Segretario di Stato Zafferani che punta a rendere più forte la timida ripresa economica del 2018. “Nel 2019 - dichiara - dobbiamo concentrarci sulla creazione di un sistema economico in cui le imprese possano lavorare con meno appesantimenti burocratici e con meno vincoli e rigidità nel rapporto con la pubblica amministrazione”.

Zafferani annuncia anche significativi interventi sul piano normativo ad inizio 2019 come quello per la legge sulle licenze: “Superando il concetto - spiega - che ad un'impresa, per operare, serve una licenza... arrivando quindi al fatto che quando una società nasce può già lavorare. Creando il silenzio assenso, rendendo operativa la conferenza dei servizi, facendo sì che la pubblica amministrazione accetti documenti in inglese”.



l.s.



Nel video l'intervista al Segretario all'Industria, Andrea Zafferani