Alle 19 il Messaggio di fine anno dei Capitani Reggenti Mirco Tomassoni e Luca Santolini

Questa sera alle 19.00 la San Marino Rtv trasmetterà da Palazzo Pubblico il messaggio di fine anno dei Capitani Reggenti.



Dalla Sala del Consiglio Mirco Tomassoni e Luca Santolini, formuleranno i migliori auspici ai concittadini in territorio e fuori, per l'anno che verrà, dando uno sguardo agli impegni esterni, cui è chiamata la Repubblica, e alla situazione interna.



Messaggio che sarà replicato sulla nostra emittente alle 20.15 prima del collegamento con il Quirinale per il messaggio di fine anno del Presidente italiano Sergio Mattarella