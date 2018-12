Brasile: anche il Titano alla cerimonia di insediamento del nuovo Presidente

C'è attesa, in Brasile, per la cerimonia di insediamento – di domani – del nuovo Presidente Jair Bolsonaro. Tra i presenti anche l'Ambasciatore di San Marino Filippo Francini

Sarà la prima volta, per il Titano, ad una cerimonia di insediamento del Presidente del Brasile. Domani, a Brasilia, l'Ambasciatore di San Marino, Filippo Francini, porterà a Jair Bolsonaro il saluto della Reggenza e del Segretario di Stato agli Esteri Renzi. L'unico incontro ufficiale a livello di Capi di Stato era avvenuto in occasione delle Olimpiadi di Rio del 2016, con l'allora Presidente facente funzione Temer, che sostituì, dopo l'impeachment, Dilma Roussef: ponendo così fine a 16 anni ininterrotti, del Partito dei Lavoratori, alla guida del Paese. Il nuovo Presidente si pone in totale discontinuità con questa esperienza politica; il cui leader di riferimento, Luiz Inacio Lula da Silva – attualmente in stato di detenzione – gode ancora di una forte influenza, specie tra le classi meno abbienti. Tutt'altra impostazione quella di Bolsonaro: proveniente da ambienti militari; contestato da più parti per dichiarazioni controverse su temi quali l'immigrazione, l'ambiente e l'omosessualità; e con un'impostazione ultraliberista in economia, come dimostra la nomina a ministro di Paulo Guedes: esponente della scuola dei “Chicago boys”. San Marino strinse relazioni diplomatiche, con il Brasile, nel 1984. Nel 2016 la sottoscrizione di un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale. Nei giorni scorsi l'Ambasciatore Francini è stato ricevuto dal Direttore della Divisione Europa Meridionale ed Unione Europea del Ministero degli Esteri brasiliano, per un aggiornamento sullo stato delle relazioni fra i 2 Paesi da un punto di vista tecnico e su eventuali prospettive ed opportunità da sviluppare nel prossimo futuro.