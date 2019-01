Giornata della Pace: il messaggio di Papa Francesco condiviso dai Capitani Reggenti

Una politica al servizio della pace e più fiducia nei giovani, un messaggio che scuote le coscienze sottolineano i Capi di Stato

“Accogliamo con gratitudine e ampia condivisione il messaggio del Santo Padre nell'occasione della 52' Giornata Mondiale della Pace, riconoscendone alto valore morale e d'indirizzo”. Il discorso di fine anno dei Capi di Stato Mirco Tomassoni e Luca Santolini parte da quanto chiesto da Papa Francesco nel messaggio per il nuovo anno. “È un messaggio che scuote le coscienze e promuove riflessioni profonde in capo a tutti coloro che operano per il bene comune attraverso lo strumento della politica – scrive la Reggenza – uno strumento e al contempo una missione da intendersi nel loro più alto significato, per le ricadute dirette sulla vita dei cittadini e sul benessere dei popoli”. I Capi di Stato inoltre richiamano alla necessità di “ancorarsi” ai capisaldi del rispetto dei diritti, della giustizia e dell'onestà, morale e intellettuale. Quali promotori e garanti delle condizioni di sviluppo del Paese, i Capitani Reggenti, condividono i moniti che Papa Francesco rivolge alle Istituzioni nel delicato compito di apertura alle nuove generazioni: “Un'azione politica è lungimirante e volta al cambiamento solamente se ha a cuore la speranza dei giovani, se si interessa a loro e gli da ascolto”. Giornata mondiale della Pace che da quando è stata istituita da Paolo VI nel 1967 cade proprio nel primo giorno dell'anno.