Strategie per il turismo e opere pubbliche: Michelotti fa il punto sui progetti in corso

Tempo di bilanci per la Segreteria di Stato guidata da Augusto Michelotti che rivendica i risultati raggiunti con i grandi eventi e anticipa le opere in cantiere

Il Segretario di Stato al Territorio e al Turismo fa il punto sui progetti in corso e sulle questioni aperte. L'occasione è stata la conferenza stampa di fine anno del Governo. Michelotti parte dal settore ricettivo e porta, come esempio, due degli eventi di punta per San Marino: il Natale delle Meraviglie, in corso, e Time Line, manifestazione principale dell'estate passata. Definisce il 2018 un "anno interlocutorio"; ora i progetti già definiti dovranno andare avanti.



Michelotti si dice soddisfatto della creazione del piano strategico per il turismo e parla di un'azione basata sulla “qualità”. Sullo sfondo, resta l'idea di una San Marino bio.



Diversi i fronti aperti se si guarda alla delega al Territorio: in questo caso l'attenzione si sposta sulle opere pubbliche e sul piano regolatore che a marzo sarà presentato in vista dell'approvazione. Campus scolastico di Fonte dell'Ovo, nuovo parcheggio a Borgo Maggiore, centro benessere in Città sono i principali interventi.



Altro tasto è quello della viabilità. Tra le altre questioni, la messa in sicurezza della superstrada: l'obiettivo è eliminare i semafori sostituendoli con una serie di rotonde. Su questo giocano un ruolo fondamentale i rapporti con l'Italia già avviati.



mt



Nel servizio, l'intervista di Luca Salvatori in cui il Segretario di Stato Augusto Michelotti fa il punto sulle attività in tema di Turismo e Territorio