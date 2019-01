Vicenda Asset: continua la querelle a distanza tra Mdsi e Guidi (CIS)

Prosegue il botta e risposta tra Mdsi e Daniele Guidi, accusato di interferenze su Asset, e che ieri, con una nota, ha già smentito seccamente “le fantasiose ricostruzioni fatte dal movimento”, annunciando di aver conferito mandato ai propri legali “affinché tali illeciti vengano perseguiti in ogni sede a tutela dell’onorabilità e dell’immagine sua e di Banca Cis”.



“Avremmo gradito – controreplica oggi Md - che Guidi avesse risposto nel merito rispetto alle nostre osservazioni di “anomalie” e non si fosse risentito per i riferimenti che non sono altri che quelli che ha posto in essere il Giudice Morsiani nella sua ordinanza, oltre al fatto che il rimborso del prestito di Cassa di Risparmio alla Leiton Holding di 13,5 Milioni di euro non ci risulta sia stato ancora finalizzato. Di certo – prosegue la nota - non ci fermeremo davanti a chi minaccia querele o chissà cos’altro Come forza di opposizione – concludono - abbiamo l’obbligo di fronte ai nostri concittadini di denunciare ed evidenziare queste anomalie, che lasciano pensare come Guidi e tanti altri del suo gruppo abbiano avuto un ruolo centrale in vicende nelle quali non avrebbero dovuto avere alcun ruolo formale”.