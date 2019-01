Arriva l'ICEE: più equità nell'erogazione delle prestazioni sociali a tutela di chi ha veramente bisogno

In fase di elaborazione anche lo "Strumento Unico di Protezione Sociale"

Anche a San Marino, così come avviene in Italia da circa 20 anni, verrà introdotto un indicatore della condizione economica dei singoli e dei nuclei familiari, per fissare condizioni e limiti per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate. Si chiamerà ICEE. Depositato il testo del Decreto Delegato che dovrà essere poi ratificato dal Consiglio Grande e Generale. Al momento vengono stabiliti solo i criteri per il calcolo dell'ICEE mentre non sono ancora state stabilite con esattezza le casistiche di applicazione concreta. Nella determinazione dell'indicatore si considera il reddito, le detrazioni – come spese sanitarie, imposte, affitto, mutuo prima casa -; il patrimonio e la composizione del nucleo familiare. L'obiettivo è razionalizzare in modo più equo la destinazione delle risorse pubbliche di protezione sociale, indirizzandole verso i soggetti che effettivamente ne necessitano. Inoltre, ai fini del contrasto alla povertà, è in fase di elaborazione lo “Strumento Unico di Protezione Sociale” che ricomprenderà in unico dispositivo normativo il “Certificato di Credito Sociale” e il “Fondo Straordinario di Solidarietà”.