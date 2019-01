Terrorismo, populismo, elezioni Ue: l'ambasciatore spagnolo Alfonso Dastis parla del futuro del continente

In un'intervista a Rtv l'ambasciatore Alfonso Dastis offre il suo punto di vista sui cambiamenti in Spagna e nell'intero continente

Da Ministro egli Esteri, tra il 2016 e 2018, ha vissuto le fasi più calde e complesse degli ultimi anni spagnoli. Alfonso Dastis, oggi ambasciatore della Spagna in Italia e San Marino, era nel governo Rajoy quando un attentatore si lanciò con un camioncino lungo la Rambla a Barcellona uccidendo 15 persone. Era il 17 agosto 2017. Neanche un anno dopo, i movimenti secessionisti in Catalogna con l'ex presidente Puigdemont come personaggio simbolo dell'indipendentismo. A San Marino, dove di recente ha presentato le lettere credenziali, Dastis ha parlato della Spagna di oggi e del futuro dell'Europa. L'ambasciatore spagnolo ha anche offerto sostegno a San Marino nel percorso di associazione con l'Unione europea.



Nel servizio, l'intervista ad Alfonso Dastis (ambasciatore della Spagna in Italia e San Marino)