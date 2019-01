Caos targhe, una interrogazione al Governo per tutelare residenti in Italia

Pd, "risolvere con deroga il problema auto targa RSM"

Risolvere il problema auto targate San Marino. Lo chiedono i deputati Pd Alessia Morani e Marco di Maio, con un' interrogazione ai ministri di Interni, Esteri e Trasporti. Dopo le molte segnalazioni ricevute è nata l'esigenza scrivono di "affrontare d'intesa con San Marino l'evidente problema rappresentato dalla norma secondo cui i residenti in Italia con macchina con targa San Marino debbono immatricolarla nuovamente o tenerla a San Marino con grandi costi e disagi".



Nella parte del decreto sicurezza, concernente la circolazione in Italia di veicoli stranieri immatricolati in un Paese Ue o extra Ue, la Segreteria agli Esteri della Repubblica di San Marino, che non é membro Ue, ha evidenziato che la normativa introdotta dalla legge prevede che 'se l'auto è guidata da persona residente in Italia da più di 60 giorni, non può circolare e deve essere immediatamente reimmatricolata oppure condotta fuori del territorio dello Stato con procedure particolari.



Nel video una parte dell'intervista ad Alessia Morani, deputato PD