Congresso di Stato: l'etica a scuola in alternativa all'ora di religione

Nella prima riunione dell'anno il Governo licenzia quattro progetti di legge, fra cui l'insegnamento di etica, cultura e società e nuove modalità per gli esami di stato della Scuola Secondaria Superiore.

La prima riunione dell'anno è produttiva. Il Congresso licenzia 4 progetti di legge. Dopo il confronto con le comunità dei cittadini residenti all'estero arriva la riforma che porta le consulte da due a una l'anno per periodi più lunghi e con un numero maggiore di partecipanti.



Adottato anche il Pdl che adegua San Marino alle direttive Onu nel contrasto all'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale attraverso misure per prevenire e reprimere il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa.



Altre tre delibere sono state invece presentate dalla Segreteria all'Istruzione. Verrà attivato un percorso alternativo per gli studenti che non intendono avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica. È stato infatti adottato il progetto di legge che istituisce l’insegnamento di Etica, Cultura e Società. Proprio ieri il plauso del Papa all’Accordo con la Santa Sede per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, ratificato dal Consiglio Grande e Generale con Delibera del 24 settembre del 2018. Si introducono anche nuove modalità per lo svolgimento degli esami di Stato a conclusione degli indirizzi di studio quinquennali della Scuola Secondaria Superiore. Riguardo alla Prima Infanzia, è stata autorizzata dal Congresso la spesa fino alla concorrenza di 397.000 euro per gli oneri derivanti da accordi contrattuali con i servizi privati.



MF