Libera circolazione cittadini UE a San Marino: allo studio le "salvaguardie" di altri piccoli stati già membri dell'Unione

Il 2019 potrebbe essere l'anno in cui si completa la trattativa tra San Marino e l'Unione Europea per un accordo di associazione. La prossima tornata negoziale a Bruxelles è prevista dal 21 al 24 gennaio. Uno dei nodi principali da sciogliere resta quello del recepimento da parte di San Marino della libertà di circolazione e stabilimento delle persone. Aspetto fondamentale, quest'ultimo, anche per i Principati di Andorra e Monaco che insieme a San Marino stanno negoziando l'accordo con l'Ue. Il Segretario di Stato agli Affari Esteri Nicola Renzi ha ribadito durante l'ultima puntata della trasmissione di San Marino Rtv “Indaco” – visibile in streaming sul nostro portale – che si stanno studiando le clausole di salvaguardia ottenute dagli stati di piccole dimensioni già membri dell'Unione Europea. Altra opzione – ha dichiarato Renzi – una dichiarazione di principio, nel negoziato in corso, che escluda San Marino, Andorra e Monaco dalle direttive sulla libertà di circolazione delle persone, per l'esiguità del territorio. Nel video un estratto dell'intervista di Sergio Barducci al segretario Renzi durante la puntata di Indaco.



l.s.