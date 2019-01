Referendum: attesa per la decisione dei Garanti sull'ammissibilità

Scaduto ormai il termine di 20 giorni, c'è attesa per la pronuncia del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme sull'ammissibilità dei due referendum propositivi formulati dalle opposizioni: il primo, riformulato dopo una prima bocciatura, mira a modificare la legge elettorale – hanno spiegato - per garantire una maggiore rappresentatività, rispetto alla normativa in vigore, consentendo l'apparentamento tra coalizioni e liste per formare un governo, nel caso nessuno ottenesse la maggioranza dopo il primo turno; mentre il secondo – aggiungono - persegue l'obiettivo di mettere in sicurezza i fondi pensione depositati nelle banche segregandoli progressivamente del 10% ogni anno fino a raggiungere l'importo complessivo. La decisione dei Saggi su entrambi i quesiti referendari non risulta sia stata ancora comunicata ai comitati promotori. Già accolti invece i due referendum su gestione pubblica della rete Aass e credito d'imposta.