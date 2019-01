Caos targhe straniere, sempre più deputati in Italia promettono attenzione su San Marino

De Angelis (Lega): "Promuoverò iniziative coi ministeri dell'Interno e dei Trasporti"

Anche i parlamentari italiani hanno iniziato ad affrontare il problema delle targhe sammarinesi circolanti in Italia. Deputata leghista promette iniziative.



Il fronte politico si mobilita per evitare che le auto con targa sammarinese siano multate e confiscate. Nei giorni scorsi i deputati del Pd Alessia Morani e Marco Di Maio hanno presentato una interrogazione ai ministri di Interni, Esteri e Trasporti, ed ora anche altri parlamentari, sollecitati nell'ultima puntata di “Hotel Nazionale”, hanno promesso attenzione, come nel caso della deputata leghista Sara De Angelis.

Anche l'ex sottosegretario alla Giustizia Gennaro Migliore, oggi deputato Pd, ritiene che con la giusta volontà politica non dovrebbero esserci problemi per ottenere una deroga.



Francesca Biliotti



Nel video le interviste ai deputati Sara De Angelis (Lega) e Gennaro Migliore (Pd)