Cecchetti e Margiotta: "le Istituzioni non vengano messe alla berlina"

I Consiglieri Indipendenti Giovanna Cecchetti e Toni Margiotta lanciano un appello alla vigilia del Consiglio che vedrà, all'ordine del giorno, l'atteso dibattito su Asset banca.



“Dopo aver letto le sentenze del Giudice Pasini – affermano – è cruciale che vengano tirati in ballo tutti coloro che hanno avuto una parte in questo scempio”. Sulla vicenda invece del neo Dirigente del tribunale, alla luce della decisione dei Garanti, “emerge – scrivono - un dato inquietante, cioè che Guzzetta abbia omesso di comunicare di aver assunto la presidenza di una società italiana, cosa che se accertata – continuano - ne avrebbe comportato con ogni probabilità la decadenza.



Ancora una volta – concludono - siamo di fronte a una serie di atteggiamenti la cui filigrana è la scarsa considerazione per i cittadini e le istituzioni”.