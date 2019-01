Palazzo: si apre la prima sessione consiliare dell'anno

Sette giorni di lavori con l'attesa per il riferimento del Segretario per le Finanze Eva Guidi sul commissariamento di Asset Banca. Un dibattito che si preannuncia acceso, anche alla luce della sentenza con la quale il giudice Pasini ha accolto i ricorsi di illegittimità dell’amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta dell'istituto.



La seduta si apre come di consueto con il comma comunicazioni in cui è probabile venga affrontata la questione targhe estere che per effetto del decreto sicurezza tanti problemi sta creando ai residenti in Italia pizzicati fuori confine con auto targata San Marino. Il Governo ha scritto a Farnesina e Viminale e della vicenda si sono interessati anche alcuni parlamentari italiani che hanno presentato un'interrogazione e promesso iniziative.