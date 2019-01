Psd: cordoglio per la morte del Sindaco di Danzica, Bodgan Adamocwiz

E' stato barbaramente ucciso da un fanatico. La città - scrive il Psd - piange il suo Sindaco Bodgan Adamocwiz europeista convinto che si opponeva con la sua azione politica alle forze sovraniste che ora sono al governo in Polonia. Innanzi a questo, il fronte europeista - per il Psd - "non può limitarsi sempre nel dare soluzioni tecniche e di buonsenso cedendo il passo al potere della burocrazia rispetto a quello degli ideali. Il miglior modo che la politica può rappresentare per rendere onore a questi lutti - conclude il Psd - è fare di essi degli esempi alti per i giovani. Sono loro la risposta al delirio confuso dei gilet gialli da una parte e del populismo dall’altra".