Consiglio: da UDP via libera al riferimento a microfoni spenti sulla vicenda Cis

In Ufficio di Presidenza si discute della proposta dell'opposizione di un riferimento in seduta segreta del Segretario alle Finanze sulla bufera giudiziaria che ha investito i vertici del Cis. La maggioranza – con Matteo Ciacci in prima linea – chiede che la vicenda venga affrontata in un CCR allargato. Alla fine Giuseppe Morganti trova la mediazione: non più tardi delle 21.15 Eva Guidi riferirà a microfoni spenti, coadiuvata da Banca Centrale. Non ci sarà dibattito. A seguire verrà affrontato un altro argomento spinoso, il comma 8, sul commissariamento di Asset Banca.



MF