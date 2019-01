Il Consiglio riparte da Asset



Il Consiglio riparte alle 13.30 con il dibattito che segue il riferimento del Segretario alle Finanze sulla vicenda Asset Banca. Un caso che continua a spaccare l'Aula: da un lato la maggioranza che sottolinea l'autonomia di Banca Centrale sulla decisione (“Sono state circostanze oggettive riconducibili all'assenza della sana e prudente gestione – aveva rimarca Eva Guidi - ad aver portato l'Autorità di Vigilanza ad applicare provvedimenti di rigore”); dall'altro l'opposizione che fa leva sulla sentenza Pasini e sull'“ordinanza Titoli”. “La sentenza – ha affermato Pasquale Valentini (Pdcs) - è chiara, ci dice che non c'è sostanza”. Uno scontro che quindi difficilmente troverà una soluzione nonostante l'appello di Marco Nicolini (indipendente Rete) secondo cui “in questo momento esacerbare i toni per andare contro il governo significa andare contro il Paese”.



fm