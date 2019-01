Governo: 6 mesi di sperimentazione per i "parcheggi rosa"

Sul tavolo del governo la mobilità delle donne in gravidanza che si devono recare in Ospedale. Facendo seguito all'iniziativa dell'Unità di Ostetricia che dallo scorso ottobre rilascia un contrassegno identificativo temporaneo per le future mamme, i Segretari di Stato al territorio e alla sanità hanno deciso di avviare una fase sperimentale di 6 mesi. Sarà modificata la segnaletica verticale per creare aree di sosta promiscue per portatori di handicap motori, donne in gravidanza e genitori con bimbi fino a un anno di età.



Per 6 mesi, a partire dalle aree di parcheggio a servizio dell'Ospedale e degli ambulatori medici dei centri salute dell'Iss, si definiranno questi parcheggi promiscui e verrà valutata l'efficacia di questa soluzione per verificare se implementare l'offerta o estendere il periodo di sperimentazione. Al gruppo di lavoro per la sicurezza stradale l'eventuale modifica al Codice della strada per definire i cosiddetti parcheggi rosa e il regime sanzionatorio in caso di utilizzo improprio. Fra le delibere odierne anche quella che nomina Yvonne Zoffoli alla Direzione del dipartimento ospedaliero.



Sonia Tura