Sistema pensionistico, SSD: "riforma equa e graduale"

Intervento definito "urgente per mettere in sicurezza il sistema"

Parte dal principio guida: “riforma urgente, ma che non deve modificare il principio della solidarietà fra generazioni e fasce sociali” - scrive. Vita media che si allunga, pensionati saliti oltre la quota dei 10mila, per un rapporto rispetto ai lavoratori sopra il 30%. Per SSD chi voglia risolvere il problema con il passaggio al sistema contributivo “perde di vista il principio solidaristico senza portare soluzioni oggettive” e lancia la propria ricetta: la quota 103 – 63 anni di età e 40 di servizio, con finestre per chi abbia iniziato a lavorare presto o svolga professioni usuranti; contributo di solidarietà a scaglioni sulle pensioni già erogate al fine dell'equità di trattamento fra pensionati; definizione di un tasso di sostituzione per le nuove pensioni che riduca il rapporto fra ultimo stipendio e pensioni; sostegno dello Stato ai fondi compatibilmente con il bilancio dello Stato.

Interesse per alcune proposte, come il part time pensionistico e la possibilità di lavorare anche in pensioni con versamenti significativi al fondo. Tema urgente, da affrontare di concerto con tutte le parti, chiedendo però gradualità nella sua introduzione.



