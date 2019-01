Capitani di Castello, all'ordine del giorno della Consulta il riordino farmacie

Consulta dei Capitani di Castello, dedicata tra le altre cose al riordino del servizio delle farmacie. Ormai prossima la sperimentazione, che durerà un anno, e che dovrebbe partire entro marzo.

Un riordino che prevede la ridistribuzione del personale sulla base dei dati relativi al flusso della clientela, che si tradurrà in una contrazione dei turni nelle farmacie di Città, Faetano e Gualdicciolo ed in un potenziamento a Borgo e Fiorentino. I Capitani di Castello sottolineano di non essere stati coinvolti preventivamente dalla Segreteria nella discussione, ma di essere stati solo informati della proposta scelta, che sarà illustrata la prossima settimana anche alle categorie economiche