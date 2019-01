Dibattito su Asset, Adesso.sm: "Una occasione persa"

Adesso.sm si rivolge così alle opposizioni che – dice – “ne hanno approfittato per scagliarsi a testa bassa contro governo e maggioranza”. Si chiede quali interessi, “più o meno legittimi”, leghino la minoranza con la galassia Asset, “ostinandosi a esaltare atti giudiziari, confondendo una sentenza con una semplice ordinanza e negando procedimenti a carico di quell'istituto”. Per Adesso.sm l'esperienza di Asset insegna che “esasperare il clima politico provoca danni all'intero sistema bancario e genera problemi di carattere economico. In casi come questi – prosegue la coalizione di maggioranza – la politica dovrebbe usare la massima prudenza, lasciando agli organi indicati dalla legge il compito di prendere decisioni e assumersi responsabilità”.