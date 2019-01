Segreteria PSD "serve giustizia, anche sociale"

confronto su Cis, alla luce della sospensione dei pagamenti

Il PSD ha riunito la Segreteria ieri sera per un confronto alla luce sia del dibattito in aula sul caso Asset che sul commissariamento del Cis. La discussione ha messo in fila gli ultimi episodi, fino alla sospensione dei pagamenti, sottolineando le responsabilità politiche da accertare e la necessità di evitare fughe di liquidità. Forte l'esigenza di una giustizia, anche sociale, e di decisioni rapide che si scontrano- così il PSD- con il silenzio del governo