Stato civile: revisione annuale delle liste elettorali. Quasi 500 i neo maggiorenni

L'Ufficio di Stato Civile ha proceduto alla revisione annuale delle liste elettorali, alla vigilia del voto per i referendum e a fine anno, del rinnovo delle Giunte di Castello.



Il corpo elettorale è composto da 34.820 unità, divise in 22.918 residenti interni e 11.902 esteri. Vincono sempre le donne, in termini di numeri, che sono 19.112 contro 15.708 maschi.



Ma nel corso dell'anno, entreranno a far parte degli aventi diritto anche i neo maggiorenni. Sono in totale 459 quelli che compiranno 18 anni nel 2019, parte di loro già al voto per la tornata referendaria.