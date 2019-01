PSD incontra UNAS e chiude il ciclo di incontri post assemblea congressuale

PSD a confronto con l'UNAS, chiudendo così il giro di consultazioni, lanciato dal partito dopo l'assemblea congressuale, con tutte le forze politiche, i sindacati e le associazioni di categoria. “Fare sistema e abbandonare la logica del 'tutti contro tutti' che imperversa in questa legislatura, per uscire dalla crisi con una gestione allargata della cosa pubblica. E' la richiesta dell'UNAS con riferimento – scrive il PSD - alle forze di opposizione che rappresentano una “minoranza qualificata”, visto l’esito delle elezioni che ha consegnato la vittoria ad Adesso.SM solo al ballottaggio”. Suggerita la creazione di una task force in grado di intercettare “tempestivamente tutto ciò che accade ai nostri confini e che richiede un adeguamento, evitando di scontare penalizzazioni e perdite economiche per i ritardi che troppo spesso si verificano”. Il PSD si dice poi al lavoro “per formulare proposte programmatiche e di alleanze politiche che possano dare soluzione ai tanti problemi sollevati, nel quadro della condivisione e della “normalizzazione dei rapporti istituzionali, compromessi - conclude - in questa legislatura”.