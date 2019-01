San Marino: varati provvedimenti su criminalità e terrorismo

Un Nucleo Operativo Antiterrorismo, una Unità di Crisi e una Commissione Permanente Antiterrorismo. Sono i nuovi organismi istituiti e strutturati da una nuova normativa per la lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale varata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri di San Marino nel corso della sessione consigliare.



Le tre realtà, viene spiegato in una nota, sono preposte alla prevenzione, al contrasto e all'adozione di misure necessarie in caso di attentati di natura terroristica e sono attribuite loro "responsabilità, poteri e funzioni decisamente innovativi per l'ordinamento interno, rispondenti ai parametri adottati su scala internazionale e condivisi in uno stretto raccordo tra Istituzioni, forze dell'ordine e pertinenti Unità Organizzative".



Nella stessa direzione, conclude la nota congiunta delle Segreterie di Stato Affari Esteri e Interni, vanno considerati "i provvedimenti attualmente allo studio o in corso di formalizzazione, tra i quali la normativa sui crimini informatici, sul contrasto al finanziamento del terrorismo e sul fenomeno dei cosiddetti foreign fighters".