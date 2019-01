Cds: al lavoro per tutelare i fondi pensione depositati al Cis

A San Marino domina sempre la vicenda Banca Cis. Sul tavolo del Congresso di Stato si lavora ad un decreto per tutelare i fondi pensione depositati nell'istituto. Proprio qualche giorno fa la maggioranza sollecitava la garanzia sovrana da parte dello Stato a salvaguardia dei depositanti mentre il Consiglio di Previdenza con una lettera chiedeva rassicurazioni sui fondi pensione. Parallelamente il Commissario Straordinario continua il suo lavoro. Starebbe definendo parametri fondamentali come lo stato patrimoniale del Cis. Proseguono anche gli incontri di maggioranza. Previsto, per oggi, il confronto per definire il percorso su Cassa di Risparmio.



MF