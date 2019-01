Eva Guidi: il Decreto "offre grandi possibilità di facilitare la soluzione di crisi bancarie”

Il Segretario di Stato alle Finanze interviene sul Decreto Legge emanato ieri, per far fronte all'attuale situazione del comparto finanziario e bancario

Dopo la turbolenza provocata dalla vicenda di Banca CIS - attualmente in regime di amministrazione straordinaria e sospensione dei pagamenti -, ieri l'emanazione, da parte del Congresso di Stato, di un Decreto Legge d'urgenza, già firmato dalla Reggenza, per salvaguardare gli interessi dei risparmiatori e la stabilità del sistema. Il Segretario di Stato alle Finanze ricorda come il Decreto vada a sostituire un atto analogo emesso nel 2017. Attenzione particolare – come richiesto dal Consiglio per la Previdenza – ai fondi previdenziali; anche alla luce di quelli che risultano depositati presso il CIS. Il decreto – che ha efficacia fino al 31 luglio 2020 - prevede allora che i crediti vantati da Iss e Fondiss nei confronti di Banca Centrale, o di istituti sammarinesi, siano coperti da garanzie dell'Eccellentissima Camera.