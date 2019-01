Fondazione BCSM: si va verso la liquidazione

Il futuro della Fondazione sul tavolo del Consiglio dei XII.

Siamo alle battute finali. La linea è tracciata: si va verso la liquidazione della Fondazione della Banca Centrale. La vicenda è delicata ma fin dall'inizio è stata affrontata dal Consiglio dei XII con unità d'intenti. L'organismo procede quindi nella definizione di quella che ormai appare come la via maestra: la chiusura della Fondazione, nella bufera dopo lo scandalo dei finanziamenti destinati alla formazione e che invece sarebbero stati elargiti in maniera impropria all'allora Presidente di Banca Centrale Grais, al suo ex Direttore Savorelli e a Filippo Siotto, membro del Coordinamento di Vigilanza.



Tutti e tre avevano infatti sottoscritto con la Fondazione – di cui era presidente lo stesso Grais - contratti di collaborazione per organizzare corsi, peraltro mai fatti, per i quali avrebbero percepito compensi ingenti. Dal commissariamento, deciso dal Consiglio dei XII all'unanimità il 31 ottobre del 2017, si sono susseguiti incontri, audizioni dei tre Commissari straordinari, di Banca Centrale e dell'Avvocatura dello Stato. Un percorso lungo e difficile, che dovrebbe risolversi in una ventina di giorni. La prossima riunione potrebbe essere decisiva, manca infatti qualche passaggio formale. C'è chi fra i commissari rimarca l'ottimo clima e non sfugge a nessuno la responsabilità con cui il Consiglio dei XII, con prudenza e senza clamori, ha proceduto a tutela dell'immagine della Repubblica, coinvolgendo tutti gli attori in causa – da Banca Centrale all'Avvocatura - senza bandiere politiche né strumentalizzazioni.



MF