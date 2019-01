DOMANI - Motus Liberi su Fmi: "Illogico dialogare con organismi internazionali senza un preventivo, saldo rapporto strategico con l'Italia"

“Fondo Monetario? No, grazie.” Così DOMANI - Motus Liberi. ll partito ritiene che tale richiesta non sia la soluzione per le problematiche del Titano e per salvaguardare la sovranità ed identità del paese. “Suggeriamo - affermano - di evitare di addentrarsi in 'selve oscure', imboccando sentieri senza prevederne le conseguenze e senza prendere in considerazione opzioni più vantaggiose. E' del tutto illogico - continuano - dialogare con organismi internazionali senza un preventivo saldo, chiaro e definito rapporto strategico con l'Italia, con la quale riteniamo prioritario addivenire al più presto alla stipula di accordi favorevoli, che - concludono - possano garantire un reale rilancio dell'economia sammarinese senza sacrificarne l'identità”.