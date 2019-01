L'opposizione fa il pienone nella serata "Governo che disastro!"

Pubblico delle grandi occasioni ieri sera, per l'incontro dal titolo "Governo che disastro!" organizzato da tutta l'opposizione. Gremita la sala del castello di Domagnano. La serata pubblica ha visto protagoniste, ancora una volta le banche, con la sentenza Asset e l'ordinanza Morsiani. La minoranza punta il dito contro "le responsabilità politiche del governo e della maggioranza che, nella ricostruzione dei magistrati, appaiono evidenti". Adesso.sm, accusano, ha avvallato una governance Banca Centrale che tirava le fila di quello che lo stesso tribunale definisce “un disegno criminale”. E' arrivato il tempo di voltare pagina, ribadiscono, perchè il Paese ha bisogno di ripartire e non può essere lasciato nelle mani di criminali, ha detto Matteo Zeppa, che usano la politica per i loro scopi. Molto partecipato anche il confronto diretto con il pubblico. Dalla platea è anche arrivata la proposta di una sottoscrizione popolare per chiedere le azioni di responsabilità nei confronti di chi ha provocato il dissesto finanziario.



Sonia Tura