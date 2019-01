Sicurezza sociale, Santi in Argentina, verso un accordo bilaterale in materia

“A breve la convenzione fra San Marino e Argentina in materia di sicurezza sociale”. Una volontà comune espressa dal segretario alla Sanità Franco Santi, che ha incontrato a Buenos Aires il ministro omologo Goncalo Estivariz. Si attiverà ora uno scambio di informazioni tra i due Istituti per la sicurezza sociale per acquisire conoscenze sui rispettivi sistemi, per poi formulare un testo condiviso sul piano tecnico e arrivare così alla verifica politica.

Santi ha incontrato anche il Ministro per i Media e Contenuti digitali, Gabriela Ricardes, con delega a Expo 2023: ipotizzate collaborazioni e attività culturali comuni, nonché un accordo tecnico di scambio tra le due Televisioni di Stato. La delegazione sammarinese è stata ricevuta dalla senatrice di origine sammarinese Silvia Giacoppo, che ha annunciato l’imminente adozione del decreto che istituisce il “Gruppo di amicizia con la Repubblica di San Marino dei parlamentari argentini” di cui sarà presidente. Naturalmente, l'incontro conviviale con i concittadini residenti a Buenos Aires.