Tutelare la vita della madre e del proprio bambino: il PdL a sostegno della genitorialità

Prevede una serie di aiuti per superare ogni tipo di condizionamento ideologico partendo dai sussidi economici

Una proposta di legge che punta a contribuire al dibattito pubblico sul tema del sostegno alle madri e ai nascituri definendo proposte concrete per tutelarli. Negli ultimi anni si è registrato un calo importante nelle nascite, sottolinea Marina Corsi, e questo intervento mira anche ad invertire questa rotta. La proposta prevede una serie di contributi per superare ogni tipo di condizionamento ideologico, partendo proprio dai sussidi economici: dall'istituzione di un Fondo Natività a favore dei bambini nati che verserà ad ogni famiglia la quota di 100 al mese fino al primo anno di vita, all'estensione degli assegni familiari.



Il progetto di legge inoltre definisce anche le modalità per accertare, rigorosamente dopo il parere di un'equipe medica dell'Istituto di Sicurezza Sociale, situazioni in cui la prosecuzione della gravidanza possa mettere in grave pericolo la vita della madre. Venerdì alla sala Montelupo di Domagnano ci sarà il primo, di un ciclo di appuntamenti, per spiegare questo tema e raccogliere firme a sostegno del progetto di legge.



Nel servizio l'intervista a Manuel Ciavatta, promotore PdL