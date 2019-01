Celli a colloquio dai Reggenti. Dimissioni imminenti? "Sto riflettendo"

In queste giornate di incontri e scontri politici, non mancano colpi di scena. In queste ore circolano con insistenza voci di imminenti dimissioni dal Consiglio dell'ex Segretario alle Finanze Simone Celli. Nulla al momento sarebbe stato formalizzato ma - da noi contattato – il consigliere di SSD conferma il colloquio questo pomeriggio con i Capitani Reggenti. Nel mirino dell'opposizione nel suo ruolo al Governo, Celli è stato recentemente criticato per il suo intervento in Consiglio su Asset, con l'opposizione che ha abbandonato l'Aula quando ha preso la parola. Ci sarebbero state tensioni anche in maggioranza e divergenze con membri della coalizione. Sulle voci di sue dimissioni lo stesso Celli dice: “Sto riflettendo e nei prossimi giorni ci saranno comunicazioni ufficiali”.



MF