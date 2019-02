Argentina: proseguono gli incontri del Segretario Santi

Prosegue la Missione del segretario alla sanità Franco Santi, da oggi a Cordoba dove è in programma la riunione annuale delle 7 comunità sammarinesi dell'Argentina. Mercoledì l'incontro con il Ministro per il Turismo Gustavo Santos, presidente del Consiglio Esecutivo dell'Organizzazione Mondiale del Turismo. Occasione per fare il punto dell´Accordo di cooperazione per arrivare a breve ad una firma. Il Ministro si è impegnato a venire lui stesso sul Titano in segno di amicizia e apprezzamento.



Si è parlato anche di promozione della destinazione turistica di San Marino in Argentina attraverso iniziative periodiche quali tappe di avvicinamento al 2023, anno dell'expo Mondiale di Buenos Aires. Il Segretario di Stato Santi ha poi incontrato la Comunità sammarinese di Buenos Aires.