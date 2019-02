Il Segretario Santi rientrato dall'Argentina: confermata la volontà di collaborazione



E' rientrato oggi dall'Argentina, il Segretario di Stato per la Sanità Franco Santi, in visita ufficiale a Buenos Aires ed a Cordoba per confermare la collaborazione già avviata nei settori della sicurezza sociale, del turismo e della comunicazione e per l’Expo 2023 - che si terrà a Buenos Aires - per arrivare alla definizione di rilevanti accordi. Numerosi gli incontri ministeriali ed istituzionali per la delegazione sammarinese, impegnata nella giornata di giovedì con il Ministro di Governo della Provincia di Cordoba, Juan Carlos Massei e venerdì con il Vice Sindaco della città Felipe Labaque. Santi ha poi visitato anche le Comunità dei cittadini sammarinesi e partecipato alla XVIII Assemblea Generale delle sette Comunità sammarinesi e al XXII incontro dei giovani sammarinesi: affrontati in queste sedi tutti i temi sensibili ai concittadini all’estero, come quelli relativi alle modifiche delle leggi sulla cittadinanza e della Consulta e la modalità di esercizio del diritto di voto. “Rimarcata all’unanimità – scrive poi la Segreteria in una nota - la grande importanza strategica dei soggiorni culturali per i giovani sammarinesi all’estero ed è stata ribadita la necessità di proseguire con l’iniziativa”. A conclusione dei lavori approvata all’unanimità anche una risoluzione conclusiva.