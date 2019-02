Gli indipendenti Cecchetti e Margiotta per un nuovo progetto politico libero da "interessi"

I consiglieri indipendenti Giovanna Cecchetti e Tony Margiotta stanno lavorando a una nuova forza politica. Una formazione che, per Cecchetti e Margiotta, come si legge in una nota, dovrà difendere valori universali tra i quali la libertà, la dignità e la giustizia. "L'obiettivo - scrivono - è favorire il rilancio di una politica al servizio della collettività", con un progetto libero da furbizie e interessi. "San Marino - affermano - si merita un fortissimo atto di responsabilità".



